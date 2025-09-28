Juventus Next Gen Palladini dopo la vittoria della Sambenedettese | Abbiamo incontrato una squadra forte in tutto abbiamo meritato e siamo stati bravi a non abbatterci per gli episodi

Juventus Next Gen, Palladini dopo la vittoria della Sambenedettese: tutte le dichiarazioni dell’allenatore. Grande soddisfazione e orgoglio nelle parole di Ottavio Palladini, tecnico della Sambenedettese, dopo la prestigiosa vittoria per 4-2 contro la Juventus Next Gen. L’allenatore ha elogiato la prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando come il successo sia stato meritato e frutto di una gara interpretata con la giusta mentalità fin dal primo minuto. PAROLE – «Abbiamo incontrato una squadra forte in tutto, contro cui abbiamo creato tanto senza concedere molto. Già nel primo tempo lo scarto sarebbe potuto essere maggiore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

