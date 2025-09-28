Juventus Next Gen crolla la squadra di Brambilla | la Sambenedettese vince 4-2
Terza fatica in 8 giorni per la Juventus Next Gen. Dopo aver vinto 2-3 in trasferta contro il Pineto e 2-1 in casa contro la Torres, arriva una clamorosa sconfitta. La squadra di Brambilla crolla contro la Sambenedettese. La formazione padrone di casa vince per 4-2, dominando la partita. Al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto il punteggio si sblocca dopo soli 12 minuti. I padroni di casa segnano con Eusebi, che trafigge Mangiapoco con un sinistro violento dal limite dell’area che si infila sotto la traversa. Passano solamente 4 giri di orologio e la Juventus pareggia con Deme, che trasforma in rete un tap-in, dopo che il portiere aveva respinto un tiro dalla distanza di Cudrig. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
In questa notizia si parla di: juventus - next
