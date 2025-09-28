Juventus Next Gen crolla la squadra di Brambilla | la Sambenedettese vince 4-2

Stilejuventus.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terza fatica in 8 giorni per la Juventus Next Gen. Dopo aver vinto 2-3 in trasferta contro il Pineto e 2-1 in casa contro la Torres, arriva una clamorosa sconfitta. La squadra di Brambilla crolla contro la Sambenedettese. La formazione padrone di casa vince per 4-2, dominando la partita. Al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto il punteggio si sblocca dopo soli 12 minuti. I padroni di casa segnano con Eusebi, che trafigge Mangiapoco con un sinistro violento dal limite dell’area che si infila sotto la traversa. Passano solamente 4 giri di orologio e la Juventus pareggia con Deme, che trasforma in rete un tap-in, dopo che il portiere aveva respinto un tiro dalla distanza di Cudrig. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

juventus next gen crolla la squadra di brambilla la sambenedettese vince 4 2

© Stilejuventus.com - Juventus Next Gen, crolla la squadra di Brambilla: la Sambenedettese vince 4-2

In questa notizia si parla di: juventus - next

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni

Hojlund Juventus, la pista che porta all’attaccante in uscita dal Manchester United è da seguire con attenzione: importanti novità

Juventus, UFFICIALE Conceicao a titolo definitivo: il comunicato del club

juventus next gen crollaJuventus Next Gen-Torres 2-1: Macca e Pedro Felipe firmano la rimonta - Torres di Martedì 23 settembre 2025: rimonta ai sardi che avevano sbloccato a inizio ripresa con Musso, espulso Petriccione ... Secondo calciomagazine.net

juventus next gen crollaJuventus Next Gen, rimonta incredibile con la Torres: decide Pedro Felipe al 91’, Brambilla batte Pazienza! - Di seguito le valutazioni per i calciatori bianconeri dopo la rimonta. Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Next Gen Crolla