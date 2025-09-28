Juventus Milan un’altra tegola per Allegri dopo l’espulsione di Estupinian | infortunio per un titolare in difesa Tutti gli aggiornamenti
Juventus Milan, un’altra tegola per Allegri dopo l’espulsione di Estupinian: le ultime novità da Milan Napoli. Una prova di sopravvivenza, una resistenza che si fa sempre più disperata. Il Milan sta soffrendo in inferiorità numerica contro il Napoli e, al minuto 75, ha subito un altro, pesantissimo colpo: Fikayo Tomori si è accasciato a terra ed è stato costretto a lasciare il campo per infortunio. Il difensore inglese, pilastro della retroguardia di Massimiliano Allegri, ha alzato bandiera bianca dopo un affondo, lamentando un problema all’adduttore che ha immediatamente gelato San Siro. Una tegola drammatica, arrivata poco più di venti minuti dopo l’espulsione di Pervis Estupiñán, che aveva causato il rigore del momentaneo 2-1 di Nzola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - milan
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto
Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018
Il campionato italiano di calcio entra nel vivo. Nella quinta giornata di Serie A i primi scontri al vertice. Oggi Juventus-Atalanta e domani Milan-Napoli. ... #italoblogger #serieA #calcio #juve #milan #napoli ... Napoli Club Tre Nazioni Napoli Club Zurigo Parteno - facebook.com Vai su Facebook
Rabiot verso Juventus-Milan: "Non sarà una sfida come le altre, ma farò di tutto per far vincere il Milan" - X Vai su X
Inter, Juve, Milan e non solo: da Insigne a Ziyech, arrivano gli svincolati - Il mercato degli svincolati diventa di grande importanza in questo momento, a mercato chiuso: ecco i nomi in orbita Serie A Alle 20:00 del 1 settembre il calciomercato estivo ha ufficialmente chiuso ... Lo riporta calciomercato.it
Milan, tegola Jashari, contrasto con Gimenez in allenamento e frattura del perone: minimo 2 mesi di stop - È proprio un momento no per il Milan di Max Allegri: dopo il trauma al polpaccio destro riportato da Leao durante il match di Coppa Italia contro il Bari e la cocente sconfitta alla prima di ... Da ilgiornale.it