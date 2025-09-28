Juventus la rotazione degli attaccanti è un problema?
Juventus-Atalanta: un pareggio che lascia riflessioni Il pareggio contro l’Atalanta, in ottica campionato, non rappresenta un dramma. Un punto contro una squadra solida come quella bergamasca può starci, diversamente da un passo falso col Verona. Tuttavia, il problema risiede nel modo in cui questo risultato è maturato. La Juventus ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: juventus - rotazione
Juventus Women-Inter, le FORMAZIONI UFFICIALI: rotazione in porta, Canzi sorprende con le scelte - facebook.com Vai su Facebook
L’allenatore @juventusfc #Tudor post @BVB a @SkySport: “Dietro non va bene subire tutti questi gol. Però sottolineo il grande cuore di questa #Juventus e la capacità di incidere dai giocatori che entrano dalla panchina. Questo è un bel segnale. Non - X Vai su X
Sky Sport Tech, come attacca la nuova Juve di Tudor - La Juventus ha introdotto nuovi attaccanti nel mercato estivo, dando nuove soluzioni a Tudor: vediamo allora come è cambiato il reparto avanzato dei bianconeri in vista del big match contro l'Inter ... Riporta sport.sky.it