Juventus il ritorno della pareggite autunnale

Juventus-Atalanta, un pareggio che sa di déjà-vu Un altro pareggio, un altro 1-1. Juventus-Atalanta si chiude con un risultato che ormai sembra scolpito nella stagione bianconera. La squadra scende in campo, combatte, segna, ma non riesce mai a chiudere la partita. Un gol accende l’entusiasmo, ma subito dopo emerge la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, il ritorno della “pareggite” autunnale

Bremer, che ritorno: “La Juventus può stare al passo di Inter e Napoli”

Juventus, Douglas Luiz verso il ritorno in Premier

Adeyemi Juventus, possibile ritorno di fiamma per l’attaccante del Borussia Dortmund! Prezzo e condizioni, gli aggiornamenti

BORGO SAN LORENZO – Il ritorno di Claudio Morandi sulla panchina della Fortis Juventus, all'indomani della separazione consensuale tra la società mugellana e il tecnico Maurizio Ridolfi e il d.s. Emanuele Viviano.

Arthur si racconta a 360°: il ritorno al Gremio, la Juventus e il Brasile di Ancelotti

Calciomercato Juve, Di Marzio: 'Mai così vicino il ritorno di Kolo Muani in bianconero' - Secondo quanto riportato su X dal giornalista di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Juventus si sarebbe avvicinata in modo sostanziale alla richiesta del PSG per l'acquisizione a titolo definitivo ...

Juventus, beffa Kolo Muani: ritorno di fiamma dal Chelsea - Kolo Muani è sempre più lontano, ma ora ci sarà la svolta per il nuovo attaccante dal Chelsea La Juventus è sempre al lavoro per ...