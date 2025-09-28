Juventus esplode nuovamente la polemica | Gol irregolare

Calciomercato.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesimo caso arbitrale, la dinamica della convalida della rete subita fa discutere Sabato di campionato movimentato per la Juventus, non soltanto per la squadra di Tudor, fermata sull’1-1 dall’Atalanta. Impegnata in campo anche la Next Gen in Serie C, in un match rocambolesco contro la Sambenedettese. Condizionato da un errore al Var, con la convalida di una rete irregolare. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) I giovani bianconeri, due volte in svantaggio per la doppietta di Eusepi, avevano recuperato due volte il risultato, pareggiando prima con Deme e poi con Guerra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

juventus esplode nuovamente la polemica gol irregolare

© Calciomercato.it - Juventus, esplode nuovamente la polemica: “Gol irregolare”

In questa notizia si parla di: juventus - esplode

juventus esplode nuovamente polemicaJuventus, esplode nuovamente la polemica: “Gol irregolare” - Sabato di campionato movimentato per la Juventus, non soltanto per la squadra di Tudor, fermata sull’1- Scrive calciomercato.it

juventus esplode nuovamente polemicaTudor spegne le polemiche dopo Verona Juve e le parole di Rocchi: ha reagito così in conferenza stampa a quella domanda! Ecco cosa ha detto - Tudor spegne le polemiche dopo Verona Juve e le parole di Rocchi: le dichiarazioni del mister dopo le tante polemiche arbitrali Dopo la tempesta, la quiete. Secondo juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Esplode Nuovamente Polemica