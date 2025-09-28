Da Verona a Torino, dal regolamento sibillino che ha tolto punti a inizio campionato al pareggio casalingo con l’Atalanta, la Juventus si scopre fragile, come se vivesse la stagione delle cadute e delle incertezze. Non è la squadra del Quinquennio d’oro, capace negli anni Trenta di imporsi con forza e aprire un ciclo irripetibile, né quella del settembre ’76 che sconfisse il Manchester City con Scirea e Boninsegna in un’Europa che cominciava a profumare di gloria. È una Juve diversa, autunnale appunto: capace di resistere, ma non ancora di convincere, aggrappata più all’orgoglio che al gioco. Il pareggio contro i bergamaschi, strappato in extremis da Cabal, non basta a mascherare la sensazione di una squadra che non riesce a spiccare il salto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus e l’autunno: riflessioni tra malinconia e speranza