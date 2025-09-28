La sorte si avvilisce ancora con il Real Madrid, squadra che la Juventus in Champions League affronterà piena di assenze. Dopo i tre successi di fila in campionato contro Parma, Genoa e Inter, in casa Juventus sono seguiti tre pareggi contro Borussia Dortmund, Verona e Atalanta. Di conseguenza, sono iniziati anche i malumori da parte della tifoseria che ha visto una squadra regredita nelle ultime uscite. Tudor avrà pochi giorni, però, per rimettere mano alla sua squadra prima di tornare in campo. La Vecchia Signora mercoledì sarà di scena in Champions League in trasferta contro il Villarreal. Domenica sera, invece, chiuderà il trittico di partite contro il Milan degli ex Allegri e Rabiot. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Juventus, buone notizie: Real Madrid decimato, altro grave infortunio