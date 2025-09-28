Juventus | Bremer infortunato

Un’uscita prematura nel big match Gleison Bremer ha chiesto il cambio al 75’ di Juventus-Atalanta, il 27 settembre 2025, lasciando la panchina bianconera in apprensione. Il difensore brasiliano, pilastro della retroguardia di Igor Tudor, si è infortunato e ha accusato un fastidio muscolare durante il secondo tempo, sostituito da Juan L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

