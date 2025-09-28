Juve Tudor vede il bicchiere mezzo pieno ma la vittoria non arriva | Grande prestazione

Bologna, 28 settembre 2025 – Due pareggi nelle ultime due partite di campionato. La Juve ha mostrato un po’ il fianco alle rivali Scudetto e potrebbe arrivare la prima mini fuga del Napoli oppure il sorpasso del Milan di Allegri. Tra Verona e Atalanta qualche punto lasciato per strada, per motivi differenti. Prestazione opaca dal punto di vista fisico al Bentegodi, più errori arbitrali, meglio contro l’Atalanta ma una difesa che ancora una volta ha concesso un gol. I bianconeri faticano a ottenere clean sheets e questo può rappresentare un problema se l’obiettivo è tornare in lotta per lo Scudetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

