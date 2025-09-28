Juve Tudor vede il bicchiere mezzo pieno ma la vittoria non arriva | Grande prestazione
Bologna, 28 settembre 2025 – Due pareggi nelle ultime due partite di campionato. La Juve ha mostrato un po’ il fianco alle rivali Scudetto e potrebbe arrivare la prima mini fuga del Napoli oppure il sorpasso del Milan di Allegri. Tra Verona e Atalanta qualche punto lasciato per strada, per motivi differenti. Prestazione opaca dal punto di vista fisico al Bentegodi, più errori arbitrali, meglio contro l’Atalanta ma una difesa che ancora una volta ha concesso un gol. I bianconeri faticano a ottenere clean sheets e questo può rappresentare un problema se l’obiettivo è tornare in lotta per lo Scudetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: juve - tudor
La Juve trova la soluzione: lo scambio fa felice Tudor e Vlahovic
Juve, ecco la svolta sul mercato: arrivano 130 milioni per Tudor
Niente Juve, Flick brucia Tudor: l’esterno da sogno va al Barcellona
Altro pareggio X TUDOR La Juve frena ancora? Fefè pranzo mondiale? Festa Inter con Lautaro e baby Pio Milan-Napoli il centro del potere La prima pagina del Corriere dello Sport di domenica 28 settembre #Corrieredellosport Vai su X
Con i 90 minuti in panchina di oggi, il canadese ha giocato solamente 33 minuti nelle ultime tre in Serie A. Il messaggio di Tudor sembra chiaro: l’ex Lille è al momento l’ultima scelta del lungo pacchetto offensivo della Juve. - facebook.com Vai su Facebook
Juve, Tudor sees the glass half full but victory doesn't come: "Great performance." - Cabal avoided defeat, but Tudor is positive: one of the best first halves since he's been here. Si legge su sport.quotidiano.net
Tudor vede il bicchiere mezzo pieno, poi spiega l’infortunio di Bremer - 1, le parole di Igor Tudor nel post partita: la doppia svolta non passa inosservata, i dettagli. Come scrive calciomercato.it