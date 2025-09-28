Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli stabiesi per rilanciarsi in zona play-off, i lombardi per lasciare la zona bassa della classifica. Juve Stabia vs Mantova si giocherà martedì 30 settembre 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Menti. JUVE STABIA-MANTOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I campani vogliono dimostrare che lo scorso campionato chiuso con la semifinale playoff non è stata un caso. L’avvio di questa stagione si è rivelato promettente con 7 punti in cinque partite, ottavo posto in classifica e meno quattro dalla vetta senza sconfitte. I virgiliani sono in netta difficoltà avendo raccolto soltanto tre punti in cinque partite e zona retrocessione sullo sfondo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Juve Stabia vs Mantova, sesta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla