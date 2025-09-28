In casa bianconera c’è tensione per le condizioni del difensore brasiliano e del centrocampista francese in vista delle prossime gare Il pareggio in rimonta contro l’ Atalanta è il secondo 1-1 consecutivo in campionato per la Juventus, dopo quello ottenuto sul campo del Verona. Juventus, tensione per le condizioni di Bremer e Thuram (LaPresse) – Calciomercato.it Un pari che ha impedito ai bianconeri di superare momentaneamente il Napoli. Nel corso della sfida contro i bergamaschi, Igor Tudor ha sostituito Gleison Bremer facendo entrare Juan Cabal, autore proprio del gol del pareggio. L’uscita dal campo del brasiliano ha destato parecchia preoccupazione nell’ambiente bianconero, così come la sostituzione di Khephren Thuram, che ha lasciato il campo al 58?, una ventina di minuti prima di Bremer. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, paura per Bremer e Thuram: come stanno in vista di Champions e Milan