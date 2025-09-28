Juve partenza solida | è un’abitudine Nelle ultime 9 stagioni 7 volte senza sconfitte nelle prime 5 gare Il dato è clamoroso
Juve, che inizio di campionato: i 10 punti in 5 partite sono in linea con la tradizione recente del club, quasi sempre imbattuto in avvio. Una partenza solida, da squadra che sa dove vuole arrivare. La Juventus di Igor Tudor, con i suoi 11 punti conquistati nelle prime cinque giornate, frutto di tre vittorie e due pareggi, sta rispettando una tradizione consolidata del club negli ultimi anni: quella di iniziare la stagione senza sconfitte. Come evidenziato da una statistica interessante, l’avvio da imbattuti non è affatto un’eccezione, ma quasi una regola per i colori bianconeri. Nelle ultime nove stagioni di Serie A, infatti, ben sette volte la Juventus è riuscita a superare le prime cinque giornate di campionato senza mai perdere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato Juve, cinque bianconeri in partenza: il punto su tutti i movimenti e sul tesoretto per la sessione estiva. Le cifre
Krstovic Juve, Sticchi Damiani chiude la porta alla sua partenza? «In questo momento il Lecce…». Annuncio del presidente sul futuro dell’attaccante
Mbangula Juve, possibile asta internazionale per il belga: un club italiano e quattro esteri sulle sue tracce, fissata la base di partenza
Domani sera sarà una notte di doppi esordi per la nostra #Juventus! In occasione del debutto in #ChampionsLeague, la squadra indosserà la nuova terza maglia. Vi piace il nuovo look? Speriamo che porti fortuna per una grande partenza europea! L’A - facebook.com Vai su Facebook
Cari tifosi della Juventus, ho bisogno di parlarvi Dopo il pareggio contro l’Hellas Verona ho visto tanta polemica. Non vincere non piace mai, sono il primo ad esserne amareggiato. Sono però dell’idea che sia necessario cercare un punto d’equilibrio ne - X Vai su X
Juventus, Savona in partenza da Linate: "Dispiace andarmene, ma sono pronto" - Il terzino della Juventus, Nicolò Savona è in partenza in questi minuti dall'aeroporto di Linate a Milano, direzione Nottingham Forest. Da m.tuttomercatoweb.com
L'ex Birindelli: "Juve solida e compatta. Inserimenti mirati nella logica degli incastri" - com parla così dei bianconeri, iniziando del progetto Next Gen: "La Juve è una squadra giovane ma già forte, con elementi ... Lo riporta tuttomercatoweb.com