Juve partenza solida | è un’abitudine Nelle ultime 9 stagioni 7 volte senza sconfitte nelle prime 5 gare Il dato è clamoroso

Juve, che inizio di campionato: i 10 punti in 5 partite sono in linea con la tradizione recente del club, quasi sempre imbattuto in avvio. Una partenza solida, da squadra che sa dove vuole arrivare. La Juventus di Igor Tudor, con i suoi 11 punti conquistati nelle prime cinque giornate, frutto di tre vittorie e due pareggi, sta rispettando una tradizione consolidata del club negli ultimi anni: quella di iniziare la stagione senza sconfitte. Come evidenziato da una statistica interessante, l’avvio da imbattuti non è affatto un’eccezione, ma quasi una regola per i colori bianconeri. Nelle ultime nove stagioni di Serie A, infatti, ben sette volte la Juventus è riuscita a superare le prime cinque giornate di campionato senza mai perdere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

