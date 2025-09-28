Juve Milan un titolare di Allegri salterà il big match dello Stadium! È stato espulso contro il Napoli ecco cosa è successo

Juve Milan, un titolare di Allegri salterà il big match dello Stadium: l’episodio nella sfida contro il Napoli. Episodio chiave a San Siro nel big match tra Milan e Napoli. Al 53? minuto, la squadra rossonera è rimasta in dieci uomini a causa dell’espulsione diretta del terzino sinistro Estupiñán. Una decisione arrivata dopo una lunga revisione al VAR, che costringerà l’ecuadoriano a saltare la prossima, delicatissima sfida di campionato contro la Juventus. L’episodio è avvenuto all’interno dell’area di rigore del Milan. Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, si stava involando verso la porta quando è stato trattenuto da Estupiñán. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Milan, un titolare di Allegri salterà il big match dello Stadium! È stato espulso contro il Napoli, ecco cosa è successo

