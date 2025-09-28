Juve ecco l’erede di Cambiaso | arriva con lo sconto

La partita con l’Atalanta ha confermato la necessità per la Juventus di ingaggiare un’alternativa ad Andrea Cambiaso Nonostante la buona prova offerta da Andrea Cambiaso contro l’Atalanta, la Juventus ha comunque bisogno di ingaggiare un altro esterno sinistro dopo i tentativi della scorsa estate. Nel pareggio ottenuto contro l’Atalanta di Ivan Juric all’Allianz Stadium si è ben disimpegnato Andrea Cambiaso. L’esterno classe 2000, schierato sulla corsia di sinistra da Igor Tudor, ha sfoderato una prestazione di sacrificio senza però riuscire a incidere direttamente sul risultato. Alla vigilia del match con gli orobici il tecnico bianconero ne aveva tessuto le lodi, definendolo un giocatore da top club europeo, in particolar modo pronto per una tra Real Madrid e Manchester City, con i Citizens che un annetto fa avevano fatto un tentativo concreto per il laterale ex Genoa e Bologna. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

