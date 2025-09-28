Juve è tornata la pareggite Perché Tudor non vince più

Dopo il successo sull'Inter, i bianconeri hanno infilato 3 pareggi consecutivi tra Serie A e Champions: l'impressione è che manchi la scintilla, oltre a un paio di giocatori.

