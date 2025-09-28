Juve Atalanta, Guido Vaciago nel suo editoriale su Tuttosport ha analizzato così il pareggio della squadra di Tudor. Un passo indietro, un azzardo che non ha pagato. Il giorno dopo il secondo pareggio consecutivo, l’analisi del direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, è una critica severa alla Juventus e, in particolare, alle scelte di Igor Tudor. Nel mirino, la decisione di lanciare dal primo minuto il giovane Vasilije Adzic. L’azzardo Adzic: “Una scelta vanitosa e velleitaria”. Secondo Vaciago, la mossa di Tudor è stata un « azzardo vanitoso e velleitario ». Il giovane eroe del Derby d’Italia, contro l’ Atalanta, « ne ha azzeccate pochissime e ha causato il gol dell’Atalanta con una leggerezza ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Atalanta, Vaciago duro: «Son riemersi vecchi problemi dell’anno passato, robe da Motta! Adzic azzardo vanitoso e velleitario»