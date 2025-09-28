Juve Atalanta, l’analisi del quotidiano sportivo: corretta la gestione dei cartellini e dei penalty-check, direzione di gara da 6,5. Dopo una settimana di veleni e polemiche arbitrali, arriva una promozione a pieni voti. La direzione di gara di Simone Sozza in Juve -Atalanta è stata giudicata positivamente da La Gazzetta dello Sport. Secondo la moviola del quotidiano, l’arbitro ha gestito bene una partita intensa e fisica, prendendo le decisioni corrette in tutti gli episodi chiave del match. Moviola Juve: l’analisi degli episodi. Il giudizio complessivo sulla prestazione di Sozza è più che sufficiente, con un bel 6,5 in pagella. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Atalanta, la moviola dei giornali: «Sozza promosso. Rosso inevitabile per De Roon, ok non dare i rigori»