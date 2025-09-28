Juve Atalanta il pareggio era già scritto…nei dati! L’incredibile statistica sul big match di Serie A terminato 1-1

Juve Atalanta, i numeri non mentono: il pareggio è il risultato più frequente. La statistica e tutti i dettagli. C’è un dato, una statistica quasi profetica, che racconta meglio di ogni altra cosa la storia recente e passata della sfida tra Juventus e Atalanta. Il pareggio per 1-1 maturato ieri allo Stadium non è affatto un caso, ma la conferma di un equilibrio quasi perfetto che da anni caratterizza questo big match del calcio italiano. Un risultato che, numeri alla mano, era il più probabile. Come evidenziato dalle statistiche, nelle ultime 10 stagioni di Serie A (a partire dal 201617), nessuna sfida ha prodotto più pareggi di quella tra Juventus e Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

