Juve Atalanta Damascelli scettico | I bianconeri hanno fatto di tutto pur di non vincere La stanchezza di Bremer è un interrogativo
Juve Atalanta, Damascelli scettico dopo la prestazione dei bianconeri: il commento del giornalista. Un pareggio che non risolve i dubbi, né da una parte né dall’altra. Questo il succo dell’analisi del giornalista Tony Damascelli, che dalle colonne de Il Giornale ha commentato l’1-1 tra Juventus e Atalanta. Secondo la sua lettura, il risultato rientra nel “mistero buffo del calcio”, non per demeriti dei bergamaschi, ma perché la squadra bianconera “ha fatto di tutto per non vincere”, con la complicità del suo allenatore. PAROLE – «Il pareggio della Juventus con l’Atalanta rientra nel mistero buffo del calcio, non perché i bergamaschi abbiamo demeritato ma perché la squadra bianconera ha fatto di tutto per non vincere, con la complicità di Tudor: buona la prestazione del primo tempo ma il croato ha cambiato ancora l’11 iniziale per poi rivoluzionarlo, la sua audacia è supportata dalla fortuna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juve - atalanta
Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson
Trofeo Bortolotti, la Juve batte l’Atalanta 2-1
Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ora è sul mercato, Tudor parla in conferenza stampa verso l’Atalanta
? #Juve-#Atalanta, le pagelle dei bianconeri: #Koopmeiners si eclissa, #Yildiz flessione drastica - X Vai su X
TANTI ERRORI, TRA JUVE E ATALANTA FINISCE IN PAREGGIO Errore di Adžic e gol di Sulemana, poi sbaglia Kossounou e Cabal firma il pareggio: allo Stadium finisce 1-1 - facebook.com Vai su Facebook
Damascelli sul pareggio della Juve: "Ha fatto di tutto per non vincere, Tudor complice" - "Il pareggio della Juventus con l’Atalanta rientra nel mistero buffo del calcio, non perché i bergamaschi abbiamo demeritato ma perché. tuttomercatoweb.com scrive
Damascelli: "La Juve con l'Atalanta ha fatto di tutto per non vincere" - Sulle pagine de "Il Giornale", il collega Tony Damascelli commenta il pareggio ottenuto dalla Juventus contro l'Atalanta nel match di Serie A giocato ieri sera allo Stadium ... Scrive tuttojuve.com