Juve Atalanta Damascelli scettico | I bianconeri hanno fatto di tutto pur di non vincere La stanchezza di Bremer è un interrogativo

Juve Atalanta, Damascelli scettico dopo la prestazione dei bianconeri: il commento del giornalista. Un pareggio che non risolve i dubbi, né da una parte né dall’altra. Questo il succo dell’analisi del giornalista Tony Damascelli, che dalle colonne de Il Giornale ha commentato l’1-1 tra Juventus e Atalanta. Secondo la sua lettura, il risultato rientra nel “mistero buffo del calcio”, non per demeriti dei bergamaschi, ma perché la squadra bianconera “ha fatto di tutto per non vincere”, con la complicità del suo allenatore. PAROLE – «Il pareggio della Juventus con l’Atalanta rientra nel mistero buffo del calcio, non perché i bergamaschi abbiamo demeritato ma perché la squadra bianconera ha fatto di tutto per non vincere, con la complicità di Tudor: buona la prestazione del primo tempo ma il croato ha cambiato ancora l’11 iniziale per poi rivoluzionarlo, la sua audacia è supportata dalla fortuna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

