Juve Atalanta | dal retroscena sul tiro di Adzic al cambio di Vlahovic – VIDEO di Andrea Bargione
Juve Atalanta, Bargione svela il momento esatto della decisione sul cambio di Vlahovic e quel retroscena sul tiro di Adzic. Una sostituzione che non è stata casuale, ma la conseguenza diretta di un singolo episodio, di una scelta sbagliata che avrebbe fatto infuriare Igor Tudor. È questo l’interessante retroscena svelato dal giornalista Andrea Bargione che, in un video girato all’esterno dell’Allianz Stadium dopo Juve-Atalanta, ha raccontato il momento esatto in cui il tecnico bianconero ha deciso di togliere dal campo il giovane Vasilije Adzic per lanciare nella mischia Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juve - atalanta
Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson
Trofeo Bortolotti, la Juve batte l’Atalanta 2-1
Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ora è sul mercato, Tudor parla in conferenza stampa verso l’Atalanta
Pagelle Juve-Atalanta: Bremer assicurazione (5,5), Cabal liberatore (7); Sulemana alla velocità della luce (7) - X Vai su X
TANTI ERRORI, TRA JUVE E ATALANTA FINISCE IN PAREGGIO Errore di Adžic e gol di Sulemana, poi sbaglia Kossounou e Cabal firma il pareggio: allo Stadium finisce 1-1 - facebook.com Vai su Facebook
Highlights Gol Juve Atalanta: le immagini del match – VIDEO - Le immagini salienti del match della 5ª giornata La Juve affronta l’Atalanta, con il match in programma sabato 27 settembre alle ... Riporta juventusnews24.com
Juventus-Atalanta 1-1, gol e highlights: Cabal risponde a Sulemana - L'Atalanta è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide contro la Juventus in Serie A (3 vittorie, 7 pareggi), l'unico successo bianconero nel periodo risale al 7 maggio 2023 (2- Secondo sport.sky.it