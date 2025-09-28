Juve Atalanta | dal retroscena sul tiro di Adzic al cambio di Vlahovic – VIDEO di Andrea Bargione

Juve Atalanta, Bargione svela il momento esatto della decisione sul cambio di Vlahovic e quel retroscena sul tiro di Adzic. Una sostituzione che non è stata casuale, ma la conseguenza diretta di un singolo episodio, di una scelta sbagliata che avrebbe fatto infuriare  Igor Tudor. È questo l’interessante retroscena svelato dal giornalista  Andrea Bargione  che, in un video girato all’esterno dell’Allianz Stadium dopo  Juve-Atalanta, ha raccontato il momento esatto in cui il tecnico bianconero ha deciso di togliere dal campo il giovane  Vasilije Adzic  per lanciare nella mischia  Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

