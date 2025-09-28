Juve Atalanta Caputi ha pochi dubbi sui bianconeri | Hanno più di qualcosa su cui recriminare Il suo commento dopo il match

Juve Atalanta, il commento del giornalista: i bianconeri non riescono a vincere neanche in 10, un pareggio che fa felice solo la Dea. Un pareggio che sa di sconfitta, un’occasione persa che lascia l’amaro in bocca. È questa la sintesi della lucida analisi del giornalista  Massimo Caputi, che attraverso il suo account X ufficiale ha commentato a caldo il pareggio per 1-1 tra  Juventus  e  Atalanta. Secondo la sua lettura, i bianconeri hanno molto da recriminare per una vittoria che avrebbero dovuto portare a casa. Juve Atalanta: il commento a caldo di Caputi. Nel suo post,  Caputi  ha sottolineato la grande prova di carattere dell’ Atalanta  e, di contro, le mancanze di una  Juve  che non è riuscita a sfondare il muro nerazzurro, neanche in superiorità numerica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Atalanta, Caputi ha pochi dubbi sui bianconeri: «Hanno più di qualcosa su cui recriminare». Il suo commento dopo il match

