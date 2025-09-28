Juve Atalanta 1-1: ecco il commento nel consueto appuntamento con “La Juve a freddo” nel VIDEO post-partita di Paolo Rossi. Un altro pareggio, un altro passo falso. La Juve non va oltre l’1-1 casalingo contro un’Atalanta orgogliosa e ben organizzata, e frena ancora in campionato. Per la squadra di Igor Tudor è il secondo pareggio consecutivo, un risultato che lascia l’amaro in bocca. Sulemana a sorpresa, Cabal eroe per caso. Dopo un avvio di gara quasi dominante, in cui ha creato diverse occasioni, la Signora è stata punita proprio allo scadere del primo tempo da un gol di Sulemana, nato da una palla persa in uscita di Adzic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Atalanta 1-1: Tudor, guarda il risultato e non la prestazione | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi