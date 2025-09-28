Julian Alvarez si è preso l' Atletico di Simeone | dimenticato il flop al City

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre gol al Rayo Vallecano, due nel derby col Real: 5 gol in 4 giorni, tutti difficili e bellissimi. Alla seconda stagione l'argentino è ormai l'uomo intorno a cui gira tutta la squadra, sempre dentro la partita. E tremendamente decisivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

julian alvarez si 232 preso l atletico di simeone dimenticato il flop al city

© Gazzetta.it - Julian Alvarez si è preso l'Atletico di Simeone: dimenticato il flop al City

In questa notizia si parla di: julian - alvarez

FC 25, SBC Julián Alvarez FUTTIES – Sfide e premi

Suarez attacca Lautaro: «A me non piace, preferisco Julian Alvarez»

Julian Alvarez si rilancia con una tripletta: che risposta alla crisi dell’Atletico (As)

Guardiola: "Julian Alvarez &#232; un giocatore da Manchester City, altrimenti non l'avremmo preso" - Pep Guardiola non vede l'ora di allenare Julián Álvarez ed esclude una sua cessione in prestito nella prossima stagione: "Se lo abbiamo preso è perché vogliamo che resti con noi, crediamo che sia un ... tuttomercatoweb.com scrive

Julian Alvarez, l'attaccante che batte i record in silenzio. "A Messi dico di cercarmi, io in area ci sono sempre" - DOHA — Allenare Messi &#232; un privilegio, dice Scaloni, e l'ovvietà si ammanta del valore di una sentenza, perché nessuno può negare che sia esattamente così. Come scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Julian Alvarez 232 Preso