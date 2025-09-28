Judo Grand Prix Qingdao 2025 | i risultati della terza giornata nelle categorie pesanti
Si è conclusa anche la terza e ultima giornata del Grand Prix di Qingdao 2025, nono appuntamento stagionale del World Tour di judo. Quest’oggi sono andate in scena le ultime cinque categorie di peso (-90 kg, -100 kg, +100 kg uomini; -78 kg, +78 kg donne) di un torneo che ha visto la partecipazione complessiva di 200 atleti provenienti da 26 Paesi diversi. Il Giappone si è imposto nel ‘medal table’ dell’evento cinese grazie alle cinque vittorie collezionate nei giorni scorsi, mentre nel day-3 non è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. In campo femminile è arrivato il successo nei -78 kg dell’esperta francese Audrey Tcheumeo, campionessa mondiale a Parigi 2011 e due volte medagliata olimpica, che ha firmato il suo ottavo titolo della carriera in un Grand Prix. 🔗 Leggi su Oasport.it
