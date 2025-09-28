Josep Martinez gioisce | Solida prestazione in un campo complicato e il messaggio a Belotti

Josep Martinez su Instagram, le parole del portiere nerazzurro dopo Cagliari-Inter e l’augurio per l’attaccante sardo: «Solida prestazione». Dopo la vittoria per 2-0 contro il Cagliari, l’ Inter ha confermato il proprio percorso di crescita. Tra i protagonisti della serata alla Unipol Domus c’è stato Josep Martinez, portiere spagnolo classe 1998 arrivato in estate dal Genoa. L’estremo difensore ha voluto condividere su Instagram le sue sensazioni sul match, aggiungendo un pensiero speciale per Andrea Belotti, attaccante rossoblù costretto a lasciare il campo per infortunio. IL POST SULLA PARTITA – «Solida prestazione in un campo complicato. 🔗 Leggi su Internews24.com

