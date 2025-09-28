Jorie Graham versi erranti

Quello che la fisica non ha ancora chiarito, Jorie Graham ha cercato, in varie sue raccolte, di risolverlo in poesia. Se si potesse trovare una teoria che unificasse la gravità,

“SONO ANCORA sulla terra. È fissato il mio interludio? Chi l’ha fissato. Per un po’ arrivarono solo risposte. Poi nulla.” 2040 Jorie Graham #Apertura2025 dei #VentagliDiParole 17/09 - X Vai su X

La poesia dell’inimmaginabile di Jorie Graham - La poetessa statunitense Jorie Graham, Premio Pulitzer per la poesia nel 1996, e la sua traduttrice italiana, Antonella Francini della Syracuse University di Firenze, saranno in dialogo, oggi alle 18 ... Lo riporta lanazione.it

Ceruti, Graham e Maalouf entrano in giuria al Nonino - Lo scrittore libanese Accademico di Francia Amin Maalouf, la poetessa statunitense Jorie Graham e il filosofo italiano Mauro Ceruti sono i nuovi giurati del Premio Nonino, ... Secondo ansa.it