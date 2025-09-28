jodie whittaker pronta a interpretare di il dottore in doctor who

possibilità di ritorno di jodie whittaker in doctor who. Nel panorama della lunga serie Doctor Who, la figura della Thirteenth Doctor, interpretata da Jodie Whittaker, ha rappresentato un punto di svolta, grazie anche alla sua particolare caratterizzazione come prima donna a ricoprire il ruolo. Recentemente, l’attrice ha espresso la volontà di tornare nel franchise, sottolineando che sarebbe disposta a riprendere il personaggio senza esitazioni. le dichiarazioni di jodie whittaker sul suo possibile ritorno. In un’intervista rilasciata al The Sunday Times, Whittaker ha affermato che, se venisse chiamata nuovamente, non avrebbe alcuna remora a partecipare. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

