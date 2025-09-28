Jebreal su Nove | La società israeliana è radicalizzata la maggior parte non vuole Netanyahu ma è d’accordo con il genocidio

Ilfattoquotidiano.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La maggior parte degli israeliani non vuole Netanyahu, ma è d’accordo con il genocidio”. Rula Jebreal, nata ad Haifa, in Palestina, ma anche cittadina israeliana, ospite di Accordi&Disaccordi sul Nove, ha tratteggiato un identikit di Israele oggi, numeri alla mano. “Gli ultimi sondaggi israeliani dicono che il 78% della popolazione è a favore delle politiche genocide di Israele. – ha spiegato la scrittrice – Non vogliono Netanyahu al potere, ma il prossimo premier sarà Naftali Bennet (ex militare e primo ministro di Israele tra il 2021 e il 2022, ndr) e la sua politica non è molto diversa da quella attuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

jebreal su nove la societ224 israeliana 232 radicalizzata la maggior parte non vuole netanyahu ma 232 d8217accordo con il genocidio

© Ilfattoquotidiano.it - Jebreal su Nove: “La società israeliana è radicalizzata, la maggior parte non vuole Netanyahu ma è d’accordo con il genocidio”

In questa notizia si parla di: jebreal - nove

Israele, che fare? Rivedi l’incontro con Anna Foa, Rula Jebreal, Gianni Oliva e Manuela Dviri alla Festa del Fatto Quotidiano - Da quanto si apprende è attesa per domani la decisione della giudice per le indagini preliminari di Milano Fiammetta Modica che in mattinata ha interrogato in carcere Baby Gang. ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Jebreal Nove Societ224 Israeliana