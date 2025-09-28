“La maggior parte degli israeliani non vuole Netanyahu, ma è d’accordo con il genocidio”. Rula Jebreal, nata ad Haifa, in Palestina, ma anche cittadina israeliana, ospite di Accordi&Disaccordi sul Nove, ha tratteggiato un identikit di Israele oggi, numeri alla mano. “Gli ultimi sondaggi israeliani dicono che il 78% della popolazione è a favore delle politiche genocide di Israele. – ha spiegato la scrittrice – Non vogliono Netanyahu al potere, ma il prossimo premier sarà Naftali Bennet (ex militare e primo ministro di Israele tra il 2021 e il 2022, ndr) e la sua politica non è molto diversa da quella attuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Jebreal su Nove: “La società israeliana è radicalizzata, la maggior parte non vuole Netanyahu ma è d’accordo con il genocidio”