Jebreal su Nove | La società israeliana è radicalizzata la maggior parte non vuole Netanyahu ma è d’accordo con il genocidio
“La maggior parte degli israeliani non vuole Netanyahu, ma è d’accordo con il genocidio”. Rula Jebreal, nata ad Haifa, in Palestina, ma anche cittadina israeliana, ospite di Accordi&Disaccordi sul Nove, ha tratteggiato un identikit di Israele oggi, numeri alla mano. “Gli ultimi sondaggi israeliani dicono che il 78% della popolazione è a favore delle politiche genocide di Israele. – ha spiegato la scrittrice – Non vogliono Netanyahu al potere, ma il prossimo premier sarà Naftali Bennet (ex militare e primo ministro di Israele tra il 2021 e il 2022, ndr) e la sua politica non è molto diversa da quella attuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Israele, che fare? Rivedi l'incontro con Anna Foa, Rula Jebreal, Gianni Oliva e Manuela Dviri alla Festa del Fatto Quotidiano