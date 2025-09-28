Jasmine Paolini si toglie un peso | Finalmente ho sconfitto Kenin ti toglie il tempo

Jasmine Paolini ha sfatato quello che era un vero e proprio tabù, sconfiggendo la statunitense Sofia Kenin dopo aver perso i tre precedenti. La toscana aveva ceduto al primo turno degli Internazionali d’Italia nel 2019, ai quarti di finale di Guangzhou nel 2019 e agli ottavi di Dubai nel 2025. La 29enne, reduce dal trionfo in Billie Jean King Cup insieme alle compagne di squadra, è riuscita a invertire la rotta al WTA 1000 di Pechino, qualificandosi agli ottavi di finale. La numero 8 del mondo si è imposta con lo schiacciante punteggio di 6-3, 6-0 e poi così proseguire il proprio cammino sul cemento della capitale cinese, dove ora se la dovrà vedere contro l’inattesa ceca Marie Bouzkova, partendo con i favori del pronostico e con il potenziale per farsi strada in questo torneo che lancia la volata verso le WTA Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it

