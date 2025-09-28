Jasmine Paolini si toglie un peso | Finalmente ho sconfitto Kenin ti toglie il tempo
Jasmine Paolini ha sfatato quello che era un vero e proprio tabù, sconfiggendo la statunitense Sofia Kenin dopo aver perso i tre precedenti. La toscana aveva ceduto al primo turno degli Internazionali d’Italia nel 2019, ai quarti di finale di Guangzhou nel 2019 e agli ottavi di Dubai nel 2025. La 29enne, reduce dal trionfo in Billie Jean King Cup insieme alle compagne di squadra, è riuscita a invertire la rotta al WTA 1000 di Pechino, qualificandosi agli ottavi di finale. La numero 8 del mondo si è imposta con lo schiacciante punteggio di 6-3, 6-0 e poi così proseguire il proprio cammino sul cemento della capitale cinese, dove ora se la dovrà vedere contro l’inattesa ceca Marie Bouzkova, partendo con i favori del pronostico e con il potenziale per farsi strada in questo torneo che lancia la volata verso le WTA Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: jasmine - paolini
Jasmine Paolini si arrende con onore a Iga Swiatek nella finale a Cincinnati: titolo alla polacca in due set lottati
Jasmine Paolini analizza la vittoria su Aiava: “Non facile per essere un primo turno, Cincinnati mi ha dato serenità””
Jasmine Paolini dopo la vittoria su Aiava: “Match duro, difficili i primi turni degli slam”
PAOLINI ON FIRE. Jasmine domina Kenin 63 60, vendicando la sconfitta subita a Dubai a inizio anno. Nelle ultime 2 settimane ha sconfitto 3 tenniste che non aveva mai battuto (Kenin, Svitolina e Pegula) con cui aveva un bilancio complessivo di 0-10. Ora pe - X Vai su X
Avversaria subito ostica per Jasmine Paolini nei 32esimi di finale del China Open (Wta 1000) di Pechino. La 29enne tennista lucchese ha infatti affrontato la lettone Anastasjia Sevastova, numero 197 al mondo. Nessun problema per una Paolini determinata e - facebook.com Vai su Facebook
Jasmine Paolini si toglie un peso: “Finalmente ho sconfitto Kenin, ti toglie il tempo” - Jasmine Paolini ha sfatato quello che era un vero e proprio tabù, sconfiggendo la statunitense Sofia Kenin dopo aver perso i tre precedenti. Riporta oasport.it
Jasmine Paolini inizia con una nitida vittoria a Pechino. Ora un terzo turno complesso - Jasmine Paolini non ha nessun problema nell'esordio al WTA 1000 di Pechino. Lo riporta oasport.it