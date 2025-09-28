Jasmine Paolini mette nel mirino il sorpasso su Rybakina a Pechino | la Race aggiornata verso le WTA Finals
Jasmine Paolini sta inseguendo l’ambizioso obiettivo della qualificazione alle WTA Finals di Riad, prestigioso evento di fine stagione riservato alle migliori otto della Race, graduatoria che prende in considerazione i punti totalizzati nell’anno solare 2025. L’azzurra spera di tornare al ‘Master’ per la seconda volta consecutiva (è già certa del pass in doppio), dopo il debutto del 2024 in cui era stata eliminata nella fase a gironi con un bilancio di un successo e due sconfitte. Ad oggi Paolini sarebbe la prima delle escluse da Riad, ma già nei prossimi giorni ha la possibilità di rientrare virtualmente nella top8 nel caso in cui dovesse raggiungere la semifinale al WTA 1000 di Pechino. 🔗 Leggi su Oasport.it
