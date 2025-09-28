Jasmine Paolini infrange un altro tabù | domina Kenin e avanza agli ottavi a Pechino
Jasmine Paolini si qualifica con buon agio per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino, il penultimo dell’anno di questa categoria. Tutto molto più facile delle previsioni con l’americana Sofia Kenin (mai sconfitta prima di oggi), che finisce la benzina già nel primo set e cede per 6-3 6-0 in un’ora e 6 minuti. Adesso la numero 1 azzurra passerà, per la corsa alle WTA Finals, dalla ceca Marie Bouzkova, che non ha mai affrontato nonostante l’anagrafe non le ponga poi tanto lontano (29 anni l’azzurra, 27 la nativa di Praga). Il solo momento di iniziale difficoltà di Paolini è lo 0-30 del primo game, poi lei inizia a trovare profondità, Kenin a sbagliare tanto e c’è il break. 🔗 Leggi su Oasport.it
