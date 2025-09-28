Jannik Sinner rivela | Sto pensando troppo è un problema Non devo snaturare ciò che sono
Trovare il giusto mix. Jannik Sinner sta dando seguito a quanto aveva affermato nella c onferenza stampa post finale US Open. L’azzurro sta cercando di dare maggior imprevedibilità al suo tennis, uscendo dalla propria comfort zone. A Pechino l’occasione per fare seguire i fatti alle parole e nella sfida degli ottavi di finale contro il francese Terence Atmane, Jannik ha sperimentato non poco, forse andando anche oltre quello che sarebbe stato necessario. “ Sto pensando tanto, ne stavamo parlando dopo la partita. Sto spendendo molta forza mentale e devo stare attento a non farlo troppo. Non dobbiamo stravolgere la mia identità e il giocatore che sono. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: jannik - sinner
Jannik Sinner sofferente: "Fisioterapista in campo"
Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito?
Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open
Jannik Sinner ammette: “Sto sperimentando, ma non devo perdere la mia identità” - - X Vai su X
A Pechino non è andata in scena solo una partita di tennis, ma una battaglia di nervi, cuore e orgoglio. Jannik Sinner ha vacillato, ha sbagliato, ha concesso spazio al suo avversario. Ma proprio nei momenti più bui ha mostrato cosa significa essere un campio - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner ammette: “Sto sperimentando, ma non devo perdere la mia identità” - Jannik Sinner sta dando seguito a quanto aveva affermato nella conferenza stampa post finale US Open. Secondo oasport.it
Pagina 2 | Sinner spiega: "Sto cercando di aggiungere qualcosa di nuovo". E quella battuta sul golf... - L'altoatesino dopo la vittoria ha spiegato di aver provato a cambiare aspetti del gioco. Scrive tuttosport.com