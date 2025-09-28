Jannik Sinner la stoccata a suo padre | Adesso ride meno

Liberoquotidiano.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner non si limita a cercare di raggiungere nuove vette solo sul campo da tennis. Dopo il successo a Pechino contro Atmane, il numero due del mondo ha svelato con il sorriso che anche il golf è diventato una piccola palestra per la cresccita personale. Un terreno di gioco molto diverso dalla racchetta e dalla terra rossa, dove l’azzurro ammette di essere ancora un dilettante, ma con progressi che iniziano a farsi notare. Difficile non ricordare il video diventato virale in cui il ragazzo di San Candido, alle prese con un colpo sbagliato, finiva per far ridere a crepapelle suo padre. Oggi, con un pizzico di autoironia, il campione altoatesino racconta: "Forse sono migliorato un po', perché peggio di così non poteva andare (ride, ndr )". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

jannik sinner la stoccata a suo padre adesso ride meno

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la stoccata a suo padre: "Adesso ride meno"

In questa notizia si parla di: jannik - sinner

Jannik Sinner sofferente: "Fisioterapista in campo"

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito?

Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open

Paolo Bonolis ‘imita’ Fedez? Battuta su Jannik Sinner a Domenica In/ Presenta uno chef tedesco e… - Paolo Bonolis scherza su Jannik Sinner ‘come’ Fedez: stoccata al tennista o al rapper? ilsussidiario.net scrive

jannik sinner stoccata suoSinner spiega perché ha lasciato un set ad Atmane a Pechino: Jannik guarda molto più lontano - Dopo aver battuto Terence Atmane negli ottavi di finale del torneo di Pechino, Jannik Sinner ha spiegato come le difficoltà incontrate contro il francese ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Stoccata Suo