Jannik Sinner la stoccata a suo padre | Adesso ride meno

Jannik Sinner non si limita a cercare di raggiungere nuove vette solo sul campo da tennis. Dopo il successo a Pechino contro Atmane, il numero due del mondo ha svelato con il sorriso che anche il golf è diventato una piccola palestra per la cresccita personale. Un terreno di gioco molto diverso dalla racchetta e dalla terra rossa, dove l’azzurro ammette di essere ancora un dilettante, ma con progressi che iniziano a farsi notare. Difficile non ricordare il video diventato virale in cui il ragazzo di San Candido, alle prese con un colpo sbagliato, finiva per far ridere a crepapelle suo padre. Oggi, con un pizzico di autoironia, il campione altoatesino racconta: "Forse sono migliorato un po', perché peggio di così non poteva andare (ride, ndr )". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la stoccata a suo padre: "Adesso ride meno"

