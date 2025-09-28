Jannik Sinner ammette | Sto sperimentando ma non devo perdere la mia identità

Trovare il giusto mix. Jannik Sinner sta dando seguito a quanto aveva affermato nella c onferenza stampa post finale US Open. L’azzurro sta cercando di dare maggior imprevedibilità al suo tennis, uscendo dalla propria comfort zone. A Pechino l’occasione per fare seguire i fatti alle parole e nella sfida degli ottavi di finale contro il francese Terence Atmane, Jannik ha sperimentato non poco, forse andando anche oltre quello che sarebbe stato necessario. “ Sto pensando tanto, ne stavamo parlando dopo la partita. Sto spendendo molta forza mentale e devo stare attento a non farlo troppo. Non dobbiamo stravolgere la mia identità e il giocatore che sono. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sinner: “Cerco cose nuove, ma non cambio troppo” - Dopo aver sconfitto a fatica Atmane, Jannik Sinner ha parlato dei cambiamenti al suo gioco: “Sto cercando di fare cose nuove, però dobbiamo essere attenti a non far troppo. Lo riporta sport.sky.it

jannik sinner ammette stoTennis: Sinner vince ma fatica, 'sto cambiando troppe cose' - 0) sul francese Terence Atmane, già battuto ad agosto in semifinale a Cincinnati, rispettando la sua ... Secondo ansa.it

