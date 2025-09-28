James Gunn condivide il primo aggiornamento dopo 7 mesi sul film DC The Authority

Uno dei progetti più impegnativi della DC Universe sta procedendo nella giusta direzione, come dimostra il nuovo aggiornamento sul film condiviso da James Gunn. DC Studios sta lavorando a numerosi progetti per il Capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters” dall’annuncio del gennaio 2023, sia per il grande che per il piccolo schermo. Mentre il 2025 vedrà l’uscita del nuovo film Superman e della seconda stagione di Peacemaker, Supergirl e Clayface sono i prossimi film DCU in uscita nel 2026, mentre Lanterns della HBO è previsto in anteprima anche il prossimo anno. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Man of steel: perché ho deciso di rivedere il film prima di superman di james gunn

Superman, recensione: James Gunn azzecca tono e ritmo ma la scrittura traballa

Superman: la nuova origine sorprendente di james gunn

Man of Tomorrow, il regista ha già svelato chi sarà il principale villain del sequel di Superman? - James Gunn ha condiviso la prima bozza della sceneggiatura di Man of Tomorrow, che conterebbe un primo indizio sul prossimo villain di Superman.

Superman 2, James Gunn ha già svelato il villain? Ed è il nome più atteso dai fan [FOTO] - James Gunn ha iniziato a svelare qualche indizio sull'annunciato sequel di Superman, e l'ultimo sembra puntare dritto al nuovo villain