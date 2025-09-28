James Gunn affronta una teoria sul cattivo di Man of Tomorrow

James Gunn ha sconvolto i fan DC all’inizio di quest’anno quando ha annunciato il suo sequel di Superman, Man of Tomorrow. Il film, la cui uscita nelle sale è già prevista per luglio 2027, vedrà l’improbabile collaborazione tra gli acerrimi nemici Lex Luthor e Superman. Gunn ha confermato che i due uniranno le forze per affrontare una minaccia più grande, e i fan hanno iniziato da subito a ipotizzare chi potrebbe essere questa minaccia. Una teoria popolare emersa è che Brainiac, uno dei più iconici cattivi di Superman, apparirà finalmente in un film live-action. Non solo Brainiac è un avversario abbastanza pericoloso da far collaborare Superman e Lex, ma la copertina della sceneggiatura di Man of Tomorrow presenta un diagramma bisezionato di un cervello umano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

