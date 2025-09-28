Jaguar Land Rover come un cyberattacco ha messo in ginocchio la filiera della casa britannica
La produzione della casa britannica è ferma da tre settimane, con perdite che ammontano a decine di milioni ed effetti a catena su tutta la linea di fornitura. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: jaguar - land
Jaguar Land Rover, si è dimesso il Ceo Adrian Mardell
Jaguar Land Rover, P.B. Balaji è il nuovo Ceo del gruppo
Cosa sappiamo del cyberattacco che ha bloccato la produzione di Jaguar e Land Rover
Continua il blocco totale del gruppo Jaguar Land-Rover, la ripartenza dovrebbe avvenire dopo il primo di ottobre, salvo ulteriori verifiche - facebook.com Vai su Facebook
Jaguar Land Rover, come un cyberattacco ha messo in ginocchio la filiera della casa britannica - La produzione della casa britannica è ferma da tre settimane, con perdite che ammontano a decine di milioni ed effetti a catena su tutta la linea di fornitura ... Secondo wired.it
Cyberattacco mette fuori uso Jaguar Land Rover: produzione sospesa fino ad ottobre - Jaguar Land Rover ha subito un importante attacco informatico negli ultimi giorni del mese d’agosto, che ha arrecato un sacco di danni all’azienda. Secondo tecnoandroid.it