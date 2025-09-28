Italvolley maschile campione del Mondo 2025 | arrivano i complimenti social dell’Inter – FOTO
Italvolley campione del mondo, vittoria 3-1 sulla Bulgaria: quinto titolo iridato per gli azzurri e festa anche sui social nerazzurri. L’ Italvolley maschile è campione del mondo. A Pasay City, nelle Filippine, la squadra guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha battuto la Bulgaria con il punteggio di 3-1 (25-21, 25-17, 17-25, 25-10), difendendo così il titolo conquistato nel 2022 e portando a cinque il numero di trofei iridati in bacheca. Dopo il successo della nazionale femminile, anche la rappresentativa maschile sale sul tetto del mondo, consacrando il 2025 come l’anno d’oro della pallavolo italiana. 🔗 Leggi su Internews24.com
