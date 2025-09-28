Italvolley leggendaria | quinto titolo mondiale doppietta storica maschile e femminile
L’Italia del volley scrive la storia. L’ Italvolley maschile conferma la sua leggenda e rimane sul tetto del mondo. Nelle Filippine, gli azzurri guidati da Fefè De Giorgi hanno conquistato il quinto titolo iridato della loro storia, il secondo consecutivo dopo quello ottenuto nel 2022 a Katowice. In finale hanno battuto la Bulgaria con il punteggio di 3-1 (25-21, 25-17, 17-25, 25-10), al termine di una gara che ha esaltato il carattere e la qualità tecnica di un gruppo capace di dominare a livello internazionale. Questa vittoria ha un valore che va oltre il palmarès: mai nessuna nazionale italiana di volley aveva vinto, nello stesso anno, sia il Mondiale maschile sia quello femminile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
