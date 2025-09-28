Italvolley i ragazzi speciali di De Giorgi | l’invito di Mattarella al Quirinale

L'invito è segnanto in agenda per il prossimo 8 ottobre alle ore 16. Intanto a congratularsi con gli Azzurri è l'intero mondo della politica che parla di orgoglio italiano.

Italvolley, i ragazzi di Fefé De Giorgi: chi sono gli azzurri protagonisti che hanno battuto la Polonia

Un'Italia che emoziona, che lotta, che vince. La nazionale di pallavolo maschile è campione del mondo! Grazie ragazzi! #italvolley

Domani, alle 12.30 Italiane, la nostra Nazionale di Pallavolo Maschile si giocherà il titolo Mondiale nelle Filippine contro la Bulgaria. Tutti incollati alla tv per tifare l'Italvolley ma soprattutto il nostro concittadino Fabio Balaso! FORZA RAGAZZI! #italvolley

Italvolley campione, De Giorgi: "Estate non semplice, ma questi ragazzi sono speciali"

Italia campione del mondo, De Giorgi: "Questi ragazzi sono speciali" - Sono distrutto perché è stata una estate lunga però la felicità di vedere e lavorare con questi ragazzi è unica"