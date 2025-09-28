Italvolley da impazzire | campioni del mondo! Bulgaria travolta e azzurri nella storia
Italia mondiale. Straordinario bis d'oro per gli azzurri della pallavolo maschile, che si confermano campioni. Battuta 3-1 la Bulgaria (25-20, 25-17, 17-25, 25-10) nella finale della rassegna iridata disputata nelle Filippine. Gara praticamente dominata, quinto titolo iridato per la nazionale azzurra, con De Giorgi vincitore prima in campo (3 titoli), poi da allenatore (2 titoli). L'Italia ha cominciato forte il primo set, ma la Bulgaria ha risposto immediatamente: gli azzurri hanno faticato a trovare le misure, ma nella parte centrale del parziale è arrivata l'accelerata decisiva grazie al turno di battuta tenuto da Mattia Bottolo, la squadra di De Giorgi è riuscita ad andare sul +3. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Italvolley da impazzire: 3-2 alla Turchia, le ragazze di Velasco sul tetto del mondo
E ANDIAMO IN FINALEEEEEEEE! Se poche ore fa mi avessero detto che avremmo vinto 3-0 questa semifinale, sarei scoppiata a ridere. Ma eccoci qui, che gran bella partita. #Italvolley da impazzire #ItaliaPolonia
Italvolley da impazzire! Le azzurre di Velasco battono il Brasile al quinto set e volano in finale al Mondiale: siete state strepitose!
