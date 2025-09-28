Italia mondiale. Straordinario bis d'oro per gli azzurri della pallavolo maschile, che si confermano campioni. Battuta 3-1 la Bulgaria (25-20, 25-17, 17-25, 25-10) nella finale della rassegna iridata disputata nelle Filippine. Gara praticamente dominata, quinto titolo iridato per la nazionale azzurra, con De Giorgi vincitore prima in campo (3 titoli), poi da allenatore (2 titoli). L'Italia ha cominciato forte il primo set, ma la Bulgaria ha risposto immediatamente: gli azzurri hanno faticato a trovare le misure, ma nella parte centrale del parziale è arrivata l'accelerata decisiva grazie al turno di battuta tenuto da Mattia Bottolo, la squadra di De Giorgi è riuscita ad andare sul +3. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Italvolley da impazzire: campioni del mondo! Bulgaria travolta e azzurri nella storia