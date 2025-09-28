Italiano non drammatizza | Stagione lunga ci saranno molti alti e bassi

Lecce, 28 settembre 2025 – Il Vincenzo Italiano uscito dal campo scuro in volto ha cercato di analizzare il pareggio amaro del Via del Mare partendo dai tanti impegni ravvicinati. “La doppia trasferta giovedì-domenica ci ha fatto capire che quest’anno avremo pochi momenti per preparare nel dettaglio le partite” ha spiegato il tecnico rossoblù, che ha voluto ricordare che il trittico Genoa – Aston Villa – Lecce non abbia lasciato margini alla squadra per rifiatare ma nemmeno per preparare al meglio le gare, in particolare quella in Salento giocata a pochi giorni da quella del Villa Park. In questo senso anche il turnover messo in atto da Italiano per sfruttare al meglio la rosa e far recuperare i più impiegati ha influito sulla prestazione dei suoi: "Ho ruotato tanti uomini, col rischio calcolato di perdere un po’ di identità”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Italiano non drammatizza: "Stagione lunga, ci saranno molti alti e bassi"

In questa notizia si parla di: italiano - drammatizza

Italiano non drammatizza. "Possiamo crescere tanto. Ciro l’avevo visto teso. Spero nulla di grave»

ISCRIZIONI APERTE ! ACCADEMIA VESUVIANA DEL TEATRO E CINEMA Scuola di recitazione pluripremiata da Polizia di Stato, Parlamento e Senato Italiano. Sedi a Ottaviano (NA) in via Ferrovie dello Stato 144 , e a Napoli presso il Teatro Instabile Na - facebook.com Vai su Facebook

Eleonora Daniele: “Storie Italiane e Sabato Italiano, la mia lunga stagione tv” - A Eleonora Daniele è stato affidato un nuovo programma nel fine settimana In video sei giorni su sette. Secondo panorama.it

VBTV: una stagione da record per il volley italiano - Grazie all'entusiasmo generato dalle Olimpiadi di Parigi 2024, che hanno ulteriormente elevato l'attenzione sui campioni dei Campionati italiani, la stagione 2024/2025 ha visto un continuo e ... Lo riporta ilgiornale.it