Italia volley pagelle campioni del mondo | Giannelli condottiero 9 Michieletto carro armato 9 De Giorgi maestro 10
L'Italia è campione del mondo per la seconda volta di fila. Il quinto titolo della storia. Una sola volta, in finale, in casa - ed era il 1978 - gli azzurri hanno perso l'ultimo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
CAMPIONI DEL MONDO! L'Italia del volley conquista il secondo titolo Mondiale consecutivo, il quinto totale.
L'ITALIA È IN FINALE AL MONDIALE DI VOLLEY In quella che è stata a tutti gli effetti una finale anticipata, l'Italia di De Giorgi batte 3-0 la Polonia e vola alla finale del Mondiale. Dalla finale vinta proprio contro la Polonia 3 anni fa alla semifinale vinta oggi.
Il volley è solo azzurro! Battuta la Bulgaria, Italia campione del mondo anche con gli uomini e conquistano il quinto oro iridato dopo l'impresa delle ragazze di Velasco.
Pagelle Italia-Bulgaria 3-1 volley: Romanò trascinatore, Anzani rientro d'oro Domenica 28 settembre Simone Giannelli, 7,5: guida con lucidità, alternando con maestria il gioco al centro e in palla alta.