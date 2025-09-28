Italia volley pagelle campioni del mondo | Giannelli condottiero 9 Michieletto carro armato 9 De Giorgi maestro 10

L'Italia è campione del mondo per la seconda volta di fila. Il quinto titolo della storia. Una sola volta, in finale, in casa - ed era il 1978 - gli azzurri hanno perso l'ultimo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Italia volley, pagelle campioni del mondo: Giannelli condottiero (9), Michieletto carro armato (9), De Giorgi maestro (10)

