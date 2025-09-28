Italia spari in pieno giorno tra le auto Agguato mortale
L’aria tersa del mattino, appena rischiarata dal sole che iniziava la sua ascesa, è stata lacerata da un suono metallico e repentino, un rumore sinistro che ha rotto l’ordinaria quiete di una domenica. Erano circa le 9:30, un orario in cui la vita inizia a fluire con lentezza, quando l’abitacolo di un’auto si è trasformato improvvisamente in una trappola mortale. Una pioggia di proiettili ha centrato l’uomo alla guida, fermando per sempre i suoi 33 anni. L’impatto violento e la rapidità dell’esecuzione hanno suggerito immediatamente la natura criminale dell’evento: non un incidente, ma un agguato mirato e spietato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
