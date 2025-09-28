Italia scontro tra auto e moto all’incrocio | Lo studente non ce l’ha fatta Dolore immenso

Tragedia nel cuore del Salernitano, dove un violento incidente stradale ha sconvolto la comunità di Sala Consilina. Nella serata di sabato 27 settembre, all’incrocio tra via Taverne e via San Golfo, si è verificato uno scontro fatale tra un’auto e uno scooter con a bordo due studenti del Liceo Leto di Teggiano. Il bilancio è drammatico: tre persone ferite, tra cui una donna, e la morte di un ragazzo di soli 16 anni, Nicola Spolzino. L’adolescente, conducente del mezzo a due ruote, nonostante i soccorsi immediati e il ricovero in ospedale, è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate. Un epilogo che ha gettato nello sconforto due comunità intere, a poche ore dai festeggiamenti per il patrono San Michele Arcangelo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

