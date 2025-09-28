Italia lacrime e dedica a Lavia | Non siamo gente che molla Daniele l' oro è per te
Giannelli sul podio con la maglia del giocatore infortunato pochi giorni prima della partenza. Il ct De Giorgi: "Mi dovrebbero chiamare solo per i Mondiali. Sono distrutto". Anzani e l'oro dello "zio": "Dovevo smettere di giocare e invece sono qui". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: italia - lacrime
Jannik Sinner e Fabio Fognini, "incredibile": Italia in lacrime
Euro2025: l’Italia femminile cade contro la Spagna ma vola ai quarti dopo 12 anni! Il ct Soncin in lacrime
Cantore racconta le emozioni della qualificazione dell’Italia alla semifinale dell’Europeo: «Vedere le altre, soprattutto loro, in lacrime mi ha fatto capire che abbiamo fatto qualcosa di storico»
Unica donna nella Top 30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo, Giorgia denuncia una disparità ancora forte: "Sul palco ho versato le lacrime accumulate in 30 anni. Quella frase del pubblico, “hai vinto tu”, mi ha restituito tanto. Quel pianto è stato il riassu - facebook.com Vai su Facebook
Gioia, lacrime e liberazione ? Tutte le emozioni di Lorenzo Pellegrini dopo il gol nel derby ? #Pellegrini #LazioRoma #SerieAEnilive #DAZN Vai su X
Italia, lacrime e dedica a Lavia: "Non siamo gente che molla. Daniele, l'oro è per te" - Giannelli sul podio con la maglia del giocatore infortunato pochi giorni prima della partenza. Come scrive gazzetta.it
Giannelli dedica la vittoria dei Mondiali a Lavia: lo spirito dell’Italvolley nel gesto del capitano - Simone Giannelli dedica la vittoria dei Mondiali all'infortunato Daniele Lavia: lo spirito dell'Italvolley che ha vinto il secondo titolo iridato è tutto ... Si legge su fanpage.it