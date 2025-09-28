Giannelli sul podio con la maglia del giocatore infortunato pochi giorni prima della partenza. Il ct De Giorgi: "Mi dovrebbero chiamare solo per i Mondiali. Sono distrutto". Anzani e l'oro dello "zio": "Dovevo smettere di giocare e invece sono qui". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia, lacrime e dedica a Lavia: "Non siamo gente che molla. Daniele, l'oro è per te"