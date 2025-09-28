Italia lacrime e dedica a Lavia | Non siamo gente che molla Daniele l' oro è per te

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giannelli sul podio con la maglia del giocatore infortunato pochi giorni prima della partenza. Il ct De Giorgi: "Mi dovrebbero chiamare solo per i Mondiali. Sono distrutto". Anzani e l'oro dello "zio": "Dovevo smettere di giocare e invece sono qui". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

italia lacrime e dedica a lavia non siamo gente che molla daniele l oro 232 per te

© Gazzetta.it - Italia, lacrime e dedica a Lavia: "Non siamo gente che molla. Daniele, l'oro è per te"

In questa notizia si parla di: italia - lacrime

Jannik Sinner e Fabio Fognini, "incredibile": Italia in lacrime

Euro2025: l’Italia femminile cade contro la Spagna ma vola ai quarti dopo 12 anni! Il ct Soncin in lacrime

Cantore racconta le emozioni della qualificazione dell’Italia alla semifinale dell’Europeo: «Vedere le altre, soprattutto loro, in lacrime mi ha fatto capire che abbiamo fatto qualcosa di storico»

italia lacrime dedica laviaItalia, lacrime e dedica a Lavia: "Non siamo gente che molla. Daniele, l'oro è per te" - Giannelli sul podio con la maglia del giocatore infortunato pochi giorni prima della partenza. Come scrive gazzetta.it

italia lacrime dedica laviaGiannelli dedica la vittoria dei Mondiali a Lavia: lo spirito dell’Italvolley nel gesto del capitano - Simone Giannelli dedica la vittoria dei Mondiali all'infortunato Daniele Lavia: lo spirito dell'Italvolley che ha vinto il secondo titolo iridato è tutto ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Lacrime Dedica Lavia