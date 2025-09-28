Gli eventi naturali legati a frane e distacchi rocciosi possono trasformarsi in vere e proprie emergenze in pochi secondi, soprattutto nelle zone dove strade e ferrovie scorrono ai piedi delle montagne. Anche un singolo masso può causare blocchi della circolazione, danneggiare infrastrutture e mettere a rischio la sicurezza di automobilisti e pendolari. La prevenzione e la rapidità di intervento dei soccorsi diventano quindi fondamentali per evitare conseguenze gravi. Ogni anno, i distacchi di rocce lungo le strade e le ferrovie italiane richiedono interventi coordinati tra Vigili del Fuoco, tecnici geologi e forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Italia, enorme masso crolla dalla montagna e finisce in strada, coinvolto un treno: 500 passeggeri a bordo