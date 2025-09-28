Italia e l’ultimo tabù da sfatare L’errore da non ripetere sull’ossessione dell’oro olimpico Velasco docet…
L’Italia della pallavolo maschile ha appena riscritto un’altra pagina di storia. A Manila gli azzurri hanno alzato al cielo il quinto titolo mondiale, il secondo consecutivo, confermando una leadership che oggi nessuno può mettere in discussione. Una cavalcata straordinaria che si aggiunge a un palmarès impressionante fatto di ori mondiali, europei e trionfi in Nations League. Eppure, nell’immaginario collettivo e nella bacheca della Federazione, manca ancora una coppa che pesa come un macigno: quella olimpica. Un tabù che resiste da oltre trent’anni, da quando la generazione dei fenomeni, guidata da Julio Velasco, aveva posto le basi per un dominio tecnico e culturale sul volley internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
