Italia è l’anno degli sport di squadra | leadership incontrastata in Europa vittorie e medaglie verso Los Angeles 2028

Il 2025 è l’anno dell’Italia negli sport di squadra. Una fioritura di trionfi e medaglie ad ampio raggio e su vasta scala, indiscutibilmente senza eguali. Come era già accaduto nel primo decennio del Nuovo Millennio, l’Italia è tornata la nazione di riferimento per gli sport di squadra in Europa. E a questo punto sognare di eguagliare (o migliorare) il record di Atene 2004, quando si qualificarono 8 compagini ai Giochi, appare un obiettivo tutt’altro che peregrino in vista di Los Angeles 2028. VITTORIE, MEDAGLIE, GRADITI RITORNI E NOVITÀ. Iniziamo a sfogliare l’album dei successi di questa incredibile stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

